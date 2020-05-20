20 Май 2020 2020-05-20T12:18:32+03:00

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Летальность от коронавируса в России составляет 0,95%, что значительно ниже, чем по миру в целом. Самый низкий показатель в Тамбовской и Свердловской областях, а также в Татарстане. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Низкий показатель летальности от COVID-19 также зарегистрирован в Рязанской, Курской, Липецкой, Ульяновской областях, а также Республике Тыва. «Притом в Курганской области, Республике Алтай и Сахалинской области, Ненецком автономном округе летальные случаи не зарегистрированы», - отметила вице-премьер.

Кроме того, Голикова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекции, «хотя пока эти цифры большие». По ее словам, существенное снижение демонстрирует Москва. Однако некоторый рост еще наблюдается в некоторых субъектах страны. Вице-премьер объяснила это тем, то они были вовлечены в «эпидпроцесс с опозданием» около 2-3 недели.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявлено гораздо меньше новых случаев заражения коронавирусом – 8 764 заразившихся в 84 регионах страны, из них почти половина (45,9%) не имели симптов болезни. Выздоровели еще 9 262 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780102" frameborder="0"></iframe> Голикова назвала регионы России с самым низким показателем летальности.

ИСТОЧНИК KP.RU