2020-05-21T16:12:06+03:00
Происшествия

Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больнице

Сотрудник научного центра получил серьезные ожоги
Ксения АНУФРИЕВА
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Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больницеРаненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больницеФото: Иван МАКЕЕВ
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Сотрудник лаборатории центра радиологии в Обнинске, раненный во время взрыва химикатов, умер в больнице. Об этом 21 мая сообщили представители Следственного комитета России.

Напомним, взрыв произошел в лаборатории радиологического научного медцентра в Обнинске (Калуга) на пятом этаже здания 19 мая. Инцидент случился в помещениях, которые сдают в аренду, из-за воспламеняющейся жидкости, с которой работал сотрудник фармацевтической компании.

В результате взрыва серьезно пострадал один из научных сотрудников, несколько дней он находился в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии. Сегодня стало известно о том, что ученые от полученных травм скончался в больнице. Среди пациентов научного центра и других сотрудников пострадавших нет.

Центр радиологии - медицинский центр, который занимается лечением и диагностикой различных заболеваний с помощью радиационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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