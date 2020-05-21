2020-05-21T17:10:03+03:00
Происшествия

Мать, обвиняемую в убийстве 9-месячного сына, арестовали на два месяца

Молодая женщина задушила своего ребёнка полотенцем
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мать, обвиняемую в убийстве 9-месячного сына, арестовали на два месяцаМать, обвиняемую в убийстве 9-месячного сына, арестовали на два месяцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Молодую мать, которую обвиняют в убийстве своего девятимесячного сына, арестовали на два месяца.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, инцидент произошел 16 мая в съёмной квартире в городе Луховицы нашли тело девятимесячного мальчика. В письме, найденном рядом с телом ребенка, мать написала, что не могла смотреть на то, как сын болеет. Женщину задержали после трёх дней поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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