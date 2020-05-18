Последняя записка матери, задушившей девятимесячного сына: «Пусть ест все подряд, ведь он больше никогда этого не попробует»

В субботу,16 мая в Подмосковной Коломне обнаружили тело девятимесячного малыша. По версии следствия, маленького Тему задушила родная мама. 23-летнюю Татьяну Филатову сейчас ищет полиция и волонтеры. Рядом с телом следователи нашли письмо, которое женщина адресовала отцу малыша - своему мужу. В распоряжении kp.ru оказался полный текст.

«Все как в страшном сне. Кажется, я сплю и не могу проснуться. Когда мы попали в больницу, Темику начали колоть уколы и брать анализы. Он лежал под капельницами и все время спал. А когда кололи уколы, он постоянно кричал и плакал и так жалобно смотрел, как будто я могла что-то сделать. Ещё в первый день я решила, что не дам его больше мучить, но не знала, как это все закончить. А сегодня пришла врач и сказала , что если стало лучше, то можно домой под расписку. Я соврала, что он стал лучше кушать. Я не могла больше смотреть, как ему делают уколы.

Мы поехали домой, оставили вещи и я сняла эту квартиру. Поговорили с родителями. Он ел, все что видел и я решила, пусть, так как он никогда больше это не попробует. Грыз яблоки и так смешно жевал, как взрослый.

Ещё мы приезжали к твоему дому и смотрели в окно. Мы видели, как свет горел на кухне. Долго стояли и смотрели в окна.

Я слишком поздно поняла, как много ты для меня значишь. Таких как ты не бывает, ни мужей, ни пап. Ты самый, самый лучший! Это я все испортила.

Когда мы с тобой разговаривали, то хотелось собрать вещи и приехать с Темкой к тебе и чтобы ничего этого не было. Но уже слишком поздно.

"Я не знаю, за что я досталась тебе и родителям. Милые родители, вы всю жизнь на меня положили. Я тоже это недавно поняла. Спасибо за все. Сколько вы со мной натерпелись, особенно ты, мам.

Я очень хочу жить и чтобы ребёнок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу.

Люблю вас очень и Темку!".

Письмо уже изучили профессиональные психологи, которые задействованы в поисковой операции.

- В работе две основных версии: послеродовая депрессия или серьёзные проблемы с психикой. По мнению экспертов, сейчас, после совершенного преступления, женщина может быть опасна для других молодых мама с детьми, - сообщили «КП» собственные источники в следствии.

Если вы видели Татьяну, позвоните в полиции по телефону 102.

Напомним, 16 мая Татьяна вместе с сыном выписалась из детской больницы. Женщина привезла вещи домой, а потом не сказав ничего родителям и мужу, вместе с малышом оправилась в квартиру, которую она арендовала на сутки. Именно там и был найден задушенным ребенок.

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