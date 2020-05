21 Май 2020 2020-05-21T17:49:59+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты официально заявляют о своем намерении выйти из 35-го Договора по открытому небу, обвиняя Россию в его нарушении.

Как передает издание Associated Press, Администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты The New York Times, глава Белого дома намерен сообщить о выходе Вашингтона 22 мая.

Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно 6 ноября. В Министерстве иностранных дел России отметили, что такие действия Вашингтона не стали бы «сюрпризом», и Москва подготовила ответные шаги. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что конкретный ответ российской стороны будет зависеть от того, последуют ли их примеру другие страны НАТО.

Договор по открытому небу, впервые подписанный в 1992 году, стал мерой для укрепления доверия в Европе после Холодной войны. Оно позволяет 34 государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и военным мероприятиях друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU