2020-05-21T17:49:59+03:00
Политика

США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу

Вашингтон обвиняет Россию в нарушении договора
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небуСША официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединённые Штаты официально заявляют о своем намерении выйти из 35-го Договора по открытому небу, обвиняя Россию в его нарушении.

Как передает издание Associated Press, Администрация президента США Дональда Трампа уже оповестила иностранных партнеров, что решила выйти из Договора по открытому небу. По данным газеты The New York Times, глава Белого дома намерен сообщить о выходе Вашингтона 22 мая.

Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно 6 ноября. В Министерстве иностранных дел России отметили, что такие действия Вашингтона не стали бы «сюрпризом», и Москва подготовила ответные шаги. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров пояснил, что конкретный ответ российской стороны будет зависеть от того, последуют ли их примеру другие страны НАТО.

Договор по открытому небу, впервые подписанный в 1992 году, стал мерой для укрепления доверия в Европе после Холодной войны. Оно позволяет 34 государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и военным мероприятиях друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу
Ученые из Гарварда успешно испытали вакцину от коронавируса
Предварительный график ЕГЭ 2020 опубликовал Рособрнадзор
Первая партия аппаратов ИВЛ из США прибыла в Россию
Мать, обвиняемую в убийстве 9-месячного сына, арестовали на два месяца
Мэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина
Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США
Рассекречены документы о зверствах нацистов в Смоленской области: детям отрезали уши и проламывали головы
Детям разрешат отдыхать в летних лагерях без ношения масок
Иммунолог объяснил, почему смертность от коронавируса в России ниже, чем на западе
Метро с доставкой на дом: У Московского метрополитена появился интернет-магазин сувениров
Российские ученые обошли американцев в разработках самого прочного сплава в мире
Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах на фоне ситуации с коронавирусом
Раненный во время взрыва в лаборатории Обнинска ученый умер в больнице
Мурашко сообщил о снижении уровня смертности в России
Стрельба на авиабазе США: один человек ранен
29 июня 2020 года в России пройдет ЕГЭ: порядок сдачи выпускных экзаменов
Тренер объяснил, почему команды РПЛ оказались в неравных условиях к началу возобновления сезона
Приближающееся лето спровоцировало повышение спроса на дачи и дома
Суд в Киеве обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в работу экс-генпрокурора Украины
Попова: эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется
Доля детей среди зараженных коронавирусом в России не превышает 7%