2019-11-07T01:02:48+03:00
Политика

МИД: Россия не оставит без ответа выход США из Договора по открытому небу

Ранее Вашингтон объявил, что Штаты могут выйти из этого международного соглашения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В МИД России прокомментировали возможный выход США из Договора по открытому небуВ МИД России прокомментировали возможный выход США из Договора по открытому небуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комментируя заявление Вашингтона о возможном выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков сказал, что оно не стало для Москвы «сюрпризом», и наша страна подготовила ответные шаги.

«Любые решения США о выходе из любых обязательных для них договоренностей – это удар по международной безопасности. К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века», - отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

«Поэтому сказать, что нынешнее заявление о возможном выходе из Договора по открытому небу было для нас большим сюрпризом, не получается», - добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Когда его спросили, предпримет ли Москва какие-либо ответные действия, если США действительно выйдут из Договора, Ермаков сказал: «Естественно. У нас все готово. Узнаете».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что американская администрация рассматривает возможность выхода Штатов из международного договора «Открытое небо».

СПРАВКА «КП»

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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