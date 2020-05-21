21 Май 2020 2020-05-21T18:33:27+03:00

Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках Фото: Иван ВИСЛОВ

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В период распространения коронавирусной инфекции пассажиры в самолете должны будут использовать маски и перчатки, снимать их во время полета будет запрещено. Об этом говорится в финальных методических рекомендациях, подготовленных Росавиацией и Роспотребнадзором.

В ведомстве отмечают, что введенные противоэпидемиологические ограничения в самолетах и аэропортах буду снимать в три этапа, с разделением требований к пассажирам и экипажу. Обязательное ношение маски и перчаток предусмотрено на первом этапе.

«На рейсах более трех часов производится плановая замена масок путем раздачи и сбором использованных защитных масок бортпроводниками. Использованные маски собираются в герметичный контейнер для последующего обеззараживания и утилизации», - говорится о первом этапе.

На входе в аэропорт всем будут измерять температуру тепловизорами или бесконтактными термометрами. Эту меру отменят только на третьем этапе снятия ограничений.

Кроме того, снятия ограничений для аэропортов будут устанавливать на основании эпидемиологической ситуации в регионе. Для Москвы и Подмосковья этап определяется по наихудшему показателю двух субъектов.

Напомним, ранее Росавиация предложила снимать ограничения по коронавируса в три этапа. При этом не пускать в самолет с температурой выше 37,5 градусов предусматривалось на первых двух этапах.

ИСТОЧНИК KP.RU