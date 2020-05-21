Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать 25 мая 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 25 мая на вокзалах Москвы начнет действовать масочный режим, который обязывает носить в медицинских масках и перчатках перчатки.
Напомним, в магазинах, общественных местах и транспорте столицы «масочный режим» действует уже с 12 мая. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, за нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU