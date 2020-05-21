2020-05-21T19:34:30+03:00
Общество

Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года

Поделиться:
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать 25 мая 2020 годаМасочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать 25 мая 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 25 мая на вокзалах Москвы начнет действовать масочный режим, который обязывает носить в медицинских масках и перчатках перчатки.

Напомним, в магазинах, общественных местах и транспорте столицы «масочный режим» действует уже с 12 мая. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, за нарушение новых правил придется заплатить штраф в размере четырех тысяч рублей, за повторное нарушение – пять тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин сообщил о надежде на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу