21 Май 2020 2020-05-21T20:44:56+03:00

ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В организации указали на возможную «эрозию режима контроля над вооружениями между»

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Организация Объединенных Нацией сообщила о своей обеспокоенности по поводу «эрозией режима контроля над вооружениями между Россией и США» после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик пояснил, что выгоден всему международному сообществу, а разрыв Договора по открытому небу может привестись к новой стратегической гонке вооружений

«Завершение действия таких соглашений без замещения чем-то еще может привести к дестабилизирующим действиям, таким как новая гонка вооружений, что может привести к возможным просчетам», - отметил представитель генсека ООН.

Обеспокоенность проявили и в Комитете палаты представителей США, где заявили, что решение о выходе Вашингтона из договора по открытому небу ставит под угрозу американские войска в Европе.

Как писал сайт kp.ru, 21 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора и заявил, что условия соглашения не выполняла Россия. В то же время он сообщил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU