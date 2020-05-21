21 Май 2020 2020-05-21T19:54:17+03:00

Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией Фото: REUTERS

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу, однако заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией.

Американский лидер указал на то, что у него хорошие отношения с Россией. При этом, по его словам, Москва якобы не придерживались условий Договора по открытому небу.

Организация Объединенных Нацией сообщила об обеспокоенности по поводу «эрозией режима контроля над вооружениями между Россией и США» после выхода Вашингтона из Договора по открытому небу

Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно еще 6 ноября. В МИД РФ заявили, что это не стало бы «сюрпризом», и сообщили, что Москва уже подготовила ответные шаги. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что ответ будет зависеть от того, последуют ли их примеру другие страны НАТО.

Договор по открытому небу, подписанный в 1992 году, служит мерой для укрепления доверия после Холодной войны и позволяет 34 государствам открыто собирать данные о вооруженных силах и военным мероприятиях друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU