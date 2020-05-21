2020-05-21T22:04:03+03:00
Спорт

РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лиги

Сезон чемпионата возобновляется 21 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лигиРФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лигиФото: REUTERS
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В качестве возможных дат начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) рассматривает 2 и 5 августа. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря РФС по развитию Максим Митрофанов, напомнив, что нынешний сезон чемпионата возобновляется 21 июня.

«Если чемпионат возобновится 21 июня, то следующий сезон планируется начать 2 августа, а если 28 июня - то 5 августа», - пояснил зам генсекретаря РФС.

Митрофанов также рассказал, что против рестарта чемпионата 2019/20 выступили всего три клуба. «Они говорят - давайте прекратим. Их было два-три. Основная масса за то, чтобы доиграть», - отметил он.

Напомним, 15 мая было принято с 21 июня возобновить Чемпионат России по футболу и определены даты стартовых матчей. Однако из-за пандемии коронавируса матчи пройдут в непривычном формате - без зрителей. На стадионы разрешат заходить только игрокам, тренерам, помощникам, а также обслуживающему персоналу. Кроме того, введены ограничения по числу замен на поле - игроков разрешат менять не больше пяти раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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