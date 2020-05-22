Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 40 682 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 40 682 человек. За сутки из столичных больниц были выписаны более 3,7 тысяч пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Тем временем, общее официальное количество вылечившихся от covid-19 в России возросло до 92 681 человека. В целом по стране за сутки медуреждения в различных регионах государства покинули более 7,2 тысяч пациентов.
Сайт kp.ru писал, что на данный момент в нашей стране учены ведут разработку сразу 47 различных вакцин от коронавирусной инфекции. По вице-премьера Татьяны Голиковой, на разработку тест-систем и сыворотки были направлены более 3 миллиардов рублей из средств федерального бюджета.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что в столице начинает наблюдаться положительная обстановка по ситуации с covid-19. По мнению градоначальника теперь появилась надежда на приближающееся окончание пандемии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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