В России разрабатывают 47 вакцин от коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T12:13:16+03:00

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В России разрабатывают 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции на 14 платформах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса из федерального бюджета выделено 3,1 миллиарда рублей. На данный момент клинические испытания проходят уже 5 препаратов от COVID-19, на государственной регистрации находятся еще 4 препарата.

Кроме того, вице-премьер рассказал об оказании медицинской помощи пациентам, которые находятся в стационарных и амбулаторных условиях с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция. Им оказывают почти 360 тысяч медработников, а занято более 90 тысяч коек и более 2,1 тысячи человек находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, ранее Голикова сообщала, что в испытании вакцины от коронавируса, которые начнутся 29 июня, примут участие 60 добровольцев. Накануне глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев назвал первых кандидатов на вакцинацию. По его словам, тесты на антитела первыми должны пройти люди с низким уровнем антител

Ранее эксперт рассказал, когда в России могут начать производство вакцины от коронавируса. По его словам, разработчики препарата уже опробовали его на себе и непосредственное производство может начаться в конце лета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780103" frameborder="0"></iframe> Голикова назвала нашу страну абсолютным лидером по числу лабораторных тестов на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU