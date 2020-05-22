Коронавирус в Москве, последние новости на 22 мая 2020: Горожан с антителами не будут сажать на карантин

22 Май 2020 2020-05-21T23:02:37+03:00

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В Москве два дня подряд число выздоровевших превышает число новых заболевших коронавирусом.

20 мая: 2699 заболевших/ 5440 выписанных.

21 мая: 2913 заболевших/ 3746 выписанных.

Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 155,2 тысяч человек.

- В Москве ситуация достаточно позитивная, - прокомментировал последние показатели мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». - Мы видим, что при большом количестве тестов (около 50 тысяч в сутки, - Авт.) выявляемость около 2500-3000. Мы в пике выявляли больше 6000 заболевших. Выявляемость упала в два раза. Количество пневмоний также становится меньше. Количество тяжело больных все меньше и меньше. Что касается смертности, она в конце мая будет расти. Это очевидно, скажет любой врач. Почему? Мы имеем почти два месяца эпидемии, больные накапливаются, врачи борются за каждого пациента.

Собянин отметил, что в Москве с понедельника откроются МФЦ. Но не все - 88 из 130. И пока только по предварительной записи.

Еще из позитива: с 25 мая в столице может вновь заработать каршеринг. Но на данном этапе машины нужно будет арендовать не менее, чем на пять суток.

Напомним, несколько дней назад в Москве начались массовые тестирования на антитела. Таким образом врачи выявят людей, которые переболели коронавирусом в легкой форме и бессимптомно. То есть - уже имеют к нему иммунитет. Пока приглашения высылаются выборочно. Кстати, вопреки появившимся слухам, москвичей с антителами и иммунитетом к коронавирусу не собираются сажать на карантин. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения.

Тем временем в московском метро появились специальные стикеры, указывающие на самые свободные вагоны. Их наклеили на полу платформ 30 станций. Никакой магии: стикеры указывают на вагоны, куда по статистике садится меньше всего людей (большинство пассажиров выбирают первые или последние вагоны). Полезная штука в период эпидемии!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU