2020-05-22T03:46:15+03:00
В мире

Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса

Уилсон Рузвельт Джерман приступил к работе в 1957 году в качестве уборщика при главе государства Дуайте Эйзенхауэре
Юлия КЕКОВА
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В США жертвой коронавируса стал служивший при 11 президентах государства бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман. Он скончался на 92 году жизни.

Джерман был самым старейшим техническим сотрудником Белого дома - к своей работе он приступил еще в 1957 году. на тот момент его приняли на должность уборщика при президенте Дуайте Эйзенхауэре.

В годы правления американского лидера Джона Кеннеди (1961-1963) его повысили до дворецкого. По словам внучки Джермана Джамили Гарретт, его продвижению способствовала жена тогдашнего американского лидера Жаклин Кеннеди. С ней он поддерживал весьма хорошие отношения, пишет NBC.

В 2012 году дворецкий Джерман вышел на пенсию. На тот момент Соединенными Штатами правил Барак Обама. К слову, одна из фотографий президента и его супруги Мишель Обамы с Джерманом была включена в мемуары бывшей первой леди в «Becoming. Моя история».

По словам внучки Джамили, именно этот кадр помог родным осознать все наследие семьи и справиться с потерей близкого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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