Трампа раскритиковали за отказ надеть маску на экскурсии по заводу

22 Май 2020 2020-05-22T07:56:34+03:00

Президент США объяснил отказ тем, что не хочет "доставить такое удовольствие журналистам"

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Президент США в очередной раз отказался надеть маску в общественном месте, за что его раскритиковали не только представители СМИ, но даже руководство завода Ford, который делегация из Белого дома посещала.

Дело в том, что носить маски, согласно призывам самого же Трампа, обязаны все американцы. Журналистам за этим месяцы пандемии удавалось поймать президента в маске только пара раз, при этом он ее не носил, а только примерял.

В четверг делегация должна была открыть завод по производству автомобилей. Мероприятия посетил Дональд Трамп, поскольку это знаковое событие - США возвращается к нормальной жизни после прохождения пика эпидемии.

Как сообщает CNN, Форд, праправнук основателя компании Генри Форда, "призвал президента Трампа надеть маску, когда он прибыл". Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент якобы надевал защиту, но когда делегация ходила по цехам без СМИ. Перед камерами Трамп был уже без маски.

- Я не хотел доставлять прессе удовольствие видеть это, - сказал Трамп.

С критикой президента выступила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел:

- Послание, которое он отправил, - это то же самое, как и когда он вступил в должность в 2017 году: "Я забочусь о тебе, мне нет дела до твоего здоровья, мне нет дела до твоей безопасности, мне все равно о твоем благополучии, мне плевать на всех, кроме себя".

Ранее президент США называл шарфы более эффективной защитой, чем маски, позже он призывал дезинфицировать медицинские маски и использовать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU