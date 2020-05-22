2020-05-22T07:56:34+03:00
В мире

Трампа раскритиковали за отказ надеть маску на экскурсии по заводу

Президент США объяснил отказ тем, что не хочет "доставить такое удовольствие журналистам"
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Дональд Трамп игнорирует свои же правила по ношению маскиДональд Трамп игнорирует свои же правила по ношению маскиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США в очередной раз отказался надеть маску в общественном месте, за что его раскритиковали не только представители СМИ, но даже руководство завода Ford, который делегация из Белого дома посещала.

Дело в том, что носить маски, согласно призывам самого же Трампа, обязаны все американцы. Журналистам за этим месяцы пандемии удавалось поймать президента в маске только пара раз, при этом он ее не носил, а только примерял.

В четверг делегация должна была открыть завод по производству автомобилей. Мероприятия посетил Дональд Трамп, поскольку это знаковое событие - США возвращается к нормальной жизни после прохождения пика эпидемии.

Как сообщает CNN, Форд, праправнук основателя компании Генри Форда, "призвал президента Трампа надеть маску, когда он прибыл". Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент якобы надевал защиту, но когда делегация ходила по цехам без СМИ. Перед камерами Трамп был уже без маски.

- Я не хотел доставлять прессе удовольствие видеть это, - сказал Трамп.

С критикой президента выступила генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел:

- Послание, которое он отправил, - это то же самое, как и когда он вступил в должность в 2017 году: "Я забочусь о тебе, мне нет дела до твоего здоровья, мне нет дела до твоей безопасности, мне все равно о твоем благополучии, мне плевать на всех, кроме себя".

Ранее президент США называл шарфы более эффективной защитой, чем маски, позже он призывал дезинфицировать медицинские маски и использовать повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трампа раскритиковали за отказ надеть маску на экскурсии по заводу
Россиян предостерегли от приема аспирина и анальгина при коронавирусе
Женщина со старым номером телефона Илона Маска жалуется, что получает для него сообщения от миллиардеров
В Сеуле следят за КНДР из-за очередного исчезновения Ким Чен Ына
Последние новости на утро 22 мая 2020: Попова назвала очередность вакцинации россиян от коронавируса
Доктор Мясников объяснил "русское чудо" во время пандемии коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: В понедельник снова заработают МФЦ
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 мая 2020 года составило 30 091 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 мая 2020: Горожан с антителами не будут сажать на карантин
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 мая 2020 года составило 155 219 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 40 682 человек
Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус