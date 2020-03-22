Трамп предлагает «дезинфицировать» и повторно использовать медицинские маски

22 Март 2020 2020-03-22T01:50:40+03:00

В рекомендациях федеральных центров в сфере здравоохранения США повторное использование маски не считают безопасным

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Президент США Дональд Трамп вопреки федеральным правилам советует медикам использовать медицинские маски повторно. Ранее в американских СМИ появилась информация, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, в США вопрос с поставкой масок, костюмов, перчаток и прочих средств защиты медиков, стоит наиболее остро - этих товаров не хватает.

На брифинге 22 марта Трамп предложил врачам не выбрасывать маски, а дезинфицировать их:

- У нас есть очень хорошие жидкости для дезинфекции масок, и это то, что они (врачи) начинают делать все больше и больше. Они дезинфицируют маски,- сказал американский лидер.

В CNN сообщают, что такой совет противоречит рекомендациям сразу двух структур, которые держат ситуацию с распространением коронавируса в США на контроле: Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

- Неясно, какой тип маски описывал президент, но в рекомендациях FDA по общим респираторным маскам N95 они «не должны использоваться совместно или повторно»,- сообщает издание.

Ранее в США объявили о сертификации 45-минутных тестов на коронавирус.

Число заболевших к Америке достигло 22 782 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU