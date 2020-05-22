2020-05-22T09:09:30+03:00
Экономика

Цена на нефть 22 мая: Brent дешевеет на 5 процентов

Цены на нефть марки WTI упали еще ниже, на 6 процентов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Цены на нефть снизились после продолжительного ростаЦены на нефть снизились после продолжительного ростаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мировые цены на нефть 22 мая вновь снижаются. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent с снизились на 4,71% — до 34,36 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставками на июль подешевели на 6,13 процентов, до 31,84 долларов за баррель.

Это падение произошло после недельного роста. Причиной колебания цены на рынке стали сообщения из Китая. Власти страны не стали в этом году ставить цель экономического роста.

- Это может быть истолковано по разному, например, что Китай будет меньше внимания уделять инвестициям в инфраструктуру, - сказал Reuters Стивен Иннес, главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам.

Пекин пообещал выпустить 1 триллион юаней (почти 140 млрд долларов) специальных казначейских облигаций для поддержки компаний и регионов, пострадавших от пандемии коронавируса.

На политику Китая влияют отношения с США. В Белом доме открыто выступают с обвинениями в адрес КНР, якобы страна с согласия ВОЗ утаивала истинные данные о ситуации с коронавирусом. На стоимость сырья повлияли сообщения о планах Пекина реализовать законодательство о национальной безопасности в Гонконге, из-за чего в США хотят расширить санкционный список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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