Попова рассказала о мутациях коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T10:51:18+03:00

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о мутациях коронавиурса. Болезнь прошла через почти все страны, причем, даже в ВОЗ признали - в разных группах люди по-разному переносят заболевания. Появились такие термины, как "немецкое чудо" (в Германии в сравнении с другими странами Европы низкий показатель смертности от инфекции), "итальянский сценарий" (резкий скачкообразный рост случаев заражений.

Появление новых симптомов, например, среди детей, дало основание говорить о том, что вирус мутировал.

Однако, Анна Попова утверждает, что коронавиурс меняется гораздо медленнее гриппа:

- Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно... Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса - поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни,- объяснила она, цитату приводит РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU