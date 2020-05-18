В США подтвердили связь коронавируса с синдромом Кавасаки у детей

18 Май 2020 2020-05-18T21:41:52+03:00

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Медицинские власти США официально признали воспалительный синдром у детей одной из форм проявления коронавируса. Впервые о связи между болезнями заговорили в Нью-Йорке после того, как в больницы стали попадать дети с синдромом Кавасаки. Маленьких пациентов проверили на коронавирус, у многих диагноз подтвердился.

- Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100 процентов. Воспалительный синдром выявлен у 145 детей в Нью-Йорке, из них у 67 нашли COVID-19 или антитела,- сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.

Проверку таких пациентов провели и в других странах. Случаи коронавируса у детей с симптомами синдрома Кавасаки обнаружили во Франции, Британии...

В ВОЗ призвали врачей по всему миру "быть начеку" и проверять на инфекцию детей с сыпью на коже и слизистых. Также симптомом является высокая температура, покраснение глаз, расстройство кишечника, на поздних стадиях - отказ нескольких органов. От этого синдрома погибли дети с коронавирусом в разных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU