Ученые нашли 58 опасных мутаций коронавируса

Когда вспышка коронавируса охватила китайскую провинцию Хубэй и ее столицу Ухань, следом стали выявляться случаи заражения по всему миру. В середине января одного заболевшего выявили в Чикаго, затем еще двоих - в Лос-Анджелесе, пишет New York Times.

Американские ученые установили первого заболевшего на территории Штатов, так называемого нулевого пациента. Им оказался 35-летний мужчина, который прилетел в родной Сиэтл 15 января из Уханя. На следующий день американец почувствовал себя плохо, у него начался кашель, и после работы он отправился домой. Но перед этим он успел поучаствовать в совместном обеде с коллегами в ресторане. В момент, когда мужчине стало совсем плохо, он отправился в магазин за продуктами.

Уже после, как врачи получили положительный результат анализов на коронавирус 35-летнего американца, власти попытались выявить всех контактировавших с ним. Были изолированы 68 человек. И ни у кого из них не был выявлен вирус. Но на этом распространение COVID-19 не закончилось.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОТПЕЧАТКИ

Ученые из университета Вашингтона и Центра исследования рака Фреда Хатчинсона, изучая мутации, которые претерпел новый коронавирус, пришли к двум открытиям.

Во-первых, вирус атаковал человека незаметно. Во-вторых, вирус, занесенный в США, распространился именно из Сиэтла по всей стране. Та же мутация COVID-19 атаковала людей в Австралии, Мексике, Исландии, Канаде, Великобритании и Уругвае, а еще на круизом лайнере Diamond Princess. Такая разновидность штамма выявлена у четверти всех заболевших.

С начала эпидемии вирусологи смогли выявить 58 различных мутаций COVID-19. Установлено, что в течение месяца коронавирус производит две новые мутации. У этих незначительных изменений в РНК вируса нет возможности коренным образом переломить ход эпидемии.

Вирус появился в Ухане, и там была одна цепочка РНК. Когда COVID-19 достиг Германии, в цепочке генома изменились уже три позиции. А в Италии и вовсе были активные две разновидности штамма нового коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правда ли что все мировые пандемии вышли из Китая

«КП» разбиралась, откуда взялись смертоносные вирусы и бактерии и нужно ли во всем винить Поднебесную (подробности)