2020-05-22T14:26:03+03:00
Экономика

ЦБ озвучил, когда будет пик инфляции-2020

Эльвира Набиуллина заявила, что это произойдет летом
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ЦБ: пик годовой инфляции произойдет летомЦБ: пик годовой инфляции произойдет летомФото: REUTERS
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что пик годовой инфляции 2020 в России наступит летом.

По её словам, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в предыдущие две недели она составляла чуть более 3%.

- Что я хотела бы подчеркнуть: без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021-2022 году может быть ниже 4%, поэтому мы проводим мягкую денежно-кредитную политику, - сообщила Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Глава ЦБ добавила, что, регулятор видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Напомним, в конце апреля банк России резко снизил ключевую ставку с 6% до 5,5% годовых.

Ключевая ставка - это очень важный экономический показатель, от которого зависят ставки по кредитам и депозитам, а также косвенно - курс национальной валюты и рост экономики страны. Чем ниже ставка, тем быстрее развивается экономика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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