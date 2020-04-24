ЦБ резко снизил ключевую ставку: Что будет с рублем и кредитами
Совет директоров Центробанка в пятницу, 24 апреля, принял решение снизить ключевую ставку - с 6% до 5,5% годовых. Как объяснили в ЦБ, это связано с тем, что риски повышения инфляции небольшие, а помочь экономике в такой непростой период нужно.
Напомним, ключевая ставка - это очень важный экономический показатель. От него зависят ставки по кредитам и депозитам, а также косвенно - курс национальной валюты и рост экономики страны. Чем ниже ставка, тем экономика быстрее развивается.
«Ситуация кардинально изменилась. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности», - говорится в сообщении ЦБ.
Обычно снижение ключевой ставки влияет на инфляцию. Когда деньги становятся дешевле, то цены растут быстрее. Тем не менее во время кризиса ценам сложнее расти, потому что в экономике снижается спрос.
«Ослабление спроса станет существенным дезинфляционным фактором», - считают в ЦБ.
Для аналитиков решение не стало неожиданностью. Неделю назад глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор планирует смягчать денежно-кредитную политику. Примечательно, что похожие решения на днях приняли регуляторы других стран - в частности, Турции и Мексики.
Следующее заседание совета директоров ЦБ на эту тему состоится 19 июня.
ВОПРОС РЕБРОМ
Что все это значит?
1. И что, теперь кредиты подешевеют?
В теории так и должно произойти. Но на практике это не всегда связано. В «мирных» условиях снижение ставки действительно приводит к тому, что стоимость кредитов снижается. Но в нынешние времена все может быть не так очевидно.
Во-первых, банки все еще опасаются, то инфляция в этом году будет высокой. Особенно если власти решат все-таки запустить масштабную программу помощи экономике, как это сделали многие развитые страны.
Во-вторых, риски невозвратов резко повысились. Поэтому банки будут компенсировать их за счет более высоких ставок. Тем не менее финансовый рынок в стране большой, значит банки будут конкурировать между собой, чтобы привлечь как можно больше клиентов.
2. А с курсом рубля что будет?
Здесь тоже не все однозначно. С одной стороны, при снижении ключевой ставки падает спрос на рубль со стороны иностранных инвесторов. И в этом случае курс должен снизиться. С другой, более мягкая денежно-кредитная политика означает, что страна начнет быстрее восстанавливаться от кризиса. А это плюс для экономики и для национальной валюты. Скорее всего, влияние снижения ставки на курс будет почти незаметным.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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