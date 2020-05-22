22 Май 2020 2020-05-22T16:54:46+03:00

Стало известно, когда в России смогут перейти к третьему этапу снятия ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Большинство регионов России смогут перейти к третьему, финальному этапу снятия ограничений к началу июня. Об этом сообщил директор противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев.

«С достаточно большой долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали (…) можно сказать, что к началу июня, к первой декаде июня большинство субъектов Российской Федерации должны достичь третьей фазы, которая прописана», - сказал эксперт в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической с президентом России Владимиром Путиным.

Кутырев уточнил, что третий этап означает готовность выходить на полное восстановление всей экономики и инфраструктуры региона.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила улучшение ситуации с коронавирусом в стране и заявила, что к постепенному снятию ограничений готовы уже 17 российских субъектов. Позже премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и уточнил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU