Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется
России удалось избежать негативных сценариев по развитию коронавирусной инфекции и ситуация в стране с постепенно стабилизируется, особенно в Москве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина допустил, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. По его словам, в реанимации с коронавирусом на данный момент находится не менее 3 тысяч больных.
Мишустин отметил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к этому готовы уже 17 российских субъектов.
Напомним, ранее Голикова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусом, что существенное снижение демонстрирует столица. По ее словам, некоторый рост заболеваемости еще наблюдается в тех регионах страны, которые были вовлечены в «эпидпроцесс с опозданием» около 2-3 недели.
Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России зарегистрировано намного меньше новых случаев заражения коронавирусом – 8 764 заболевших в 84 регионах страны, из них почти половина (45,9%) не имели симптомов болезни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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