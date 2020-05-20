2020-05-20T12:35:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется

ПО словам премьер-министра, стране удалось избежать негативных сценариев по COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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России удалось избежать негативных сценариев по развитию коронавирусной инфекции и ситуация в стране с постепенно стабилизируется, особенно в Москве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина допустил, что Россия проходит верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. По его словам, в реанимации с коронавирусом на данный момент находится не менее 3 тысяч больных.

Мишустин отметил, что 14 регионов уже начали снимать ограничения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что к этому готовы уже 17 российских субъектов.

Напомним, ранее Голикова сообщила о снижении темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусом, что существенное снижение демонстрирует столица. По ее словам, некоторый рост заболеваемости еще наблюдается в тех регионах страны, которые были вовлечены в «эпидпроцесс с опозданием» около 2-3 недели.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России зарегистрировано намного меньше новых случаев заражения коронавирусом – 8 764 заболевших в 84 регионах страны, из них почти половина (45,9%) не имели симптомов болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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