2020-05-22T17:36:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин поручил выделить миллиард рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизаций

Средства индивидуальной защиты и дезинфекторы во время пандемии им передадут бесплатно
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил выделить миллиард рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизацийПутин поручил выделить миллиард рублей на средства защиты для волонтеров и соцорганизацийФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин поручил специалистам Минпромторга в этом году выделить более миллиарда рублей на закупку средств защиты от вируса и дезинфекции, а также передачи медицинских изделий волонтерам и социальный организациям. Распоряжения лидер страны подписал в пятницу, 22 мая.

Документ нацелен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Поручаю выделить из резервного бюджета президента 1,057 миллиарда рублей на закупку, хранение и доставку средств индивидуальной защиты, медицинских изделий и средств дезинфекции с их последующей передачей на безвозмездной основе волонтерам, социально ориентированным некоммерческим организациям, организациям социального обслуживания и больницам, в соответствии с заявками, поданными Ассоциацией волонтерских центров, - распорядился Владимир Путин.

Напомним, в конце апреля этого года президент страны пообщался с волонтерами, а также представителями НКО и бизнеса, теми, кто занимается социально-ориентированными делами и проявляет себя в нынешние тяжелые дни, связанные с эпидемией. По итогам встречи Путин принял решение поддержать данные группы, которые очень помогают в непростой эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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