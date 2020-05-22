«Ситуация в стране стабилизируется»: Путин рассказал о борьбе с эпидемией

СКРЫТАЯ УГРОЗА

- Ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения, - Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с общей оценки. - Пока эта позитивная динамика не такая быстрая, как того хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она всё-таки есть.

Президент привел статистику, по которой ещё неделю назад темп прироста новых случаев выявления коронавируса по России был 5,9 %, а сегодня он составляет уже 3,5 %.

- При этом крайне важно, что такое снижение идёт на фоне постоянного и значительного увеличения числа проведённых тест-исследований, что позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, - подчеркнул Путин. - Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупреждён об угрозе для него и для его близких.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780587" frameborder="0"></iframe> Путин: Ситуация с коронавирусом в целом в стране стабилизируется.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В период поэтапного выхода из режимов ограничений, восстановления работы ключевых отраслей промышленности широкое проведение тестов, строгое, неукоснительное соблюдение всех санитарных требований имеет ключевое значение.

- Весь созданный резерв коечного фонда должен находиться в режиме постоянной готовности.

- Необходимо как можно быстрее восстановить в полном объёме ритмичную, плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780590" frameborder="0"></iframe> Голикова: «Показатель смертности из-за коронавируса серьезно вырастет в мае».

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ В МОСКВЕ ОСТАЕТСЯ

- Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае, - предрекла сложности в ближайшее время вице-премьер Татьяна Голикова. - Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", - отметила она. При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер.

- Количество смертей в мае будет больше, чем в апреле, - согласился с вице-премьером мэр Москвы Сергей Собянин. - Тем не менее худшего сценария в Москве удалось избежать. Мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер самоизоляции, масочного режима, продолжать выдачу пропусков.

- Сегодняшнюю ситуацию мы оцениваем, как стабильное плато, - сказала главный санитарный врач России Анна Попова. - Но она требует неукоснительного соблюдения санитарных требований.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО - ВРАЧАМ

Президент внимательно одного за другим выслушивал вирусологов, эпидемиологов, врачей московских клиник.

- А кто создавал советскую систему санитарно-эпидемиологического надзора и реагирования на эпидемии? - поинтересовался он у директора противочумного института "Микроб" Владимира Кутырева.

- Основоположник советского здравоохранения Николая Семашко, - ответил Кутырев.

- Точно, - сказал Путин. - Вот Советский Союз разрушили, а созданные им системы не удалось. И санитарно-эпидемиологическую систему слава богу, сохранили в том хотя бы виде, в котором она есть. И сейчас есть все основания считать, что мы сделаем дальнейшие шаги по ее укреплению, собственно говоря это и происходит.

После доклада главврач городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко президент напомнил, что в этой клинике проходил лечение глава минстроя Владимир Якушев.

- Он с восхищением отзывался о ваших врачах, - вспомнил Путин. - Рассказывал, что по два раза переболели и все равно работали. Действительно так просто заразиться второй раз?

- Повторных случаев заражения у нас не было однозначно совершенно ни среди пациентов, ни среди наших коллег, - ответила Лысенко. - Мне кажется, что это несколько утрированная история на сегодняшний момент. Я не стала бы говорить, что у нас есть веские аргументы говорить о повторных случаях заражения.

- Я, слава богу, вашим пациентом не являюсь, надеюсь, и не придется, но некоторые мои коллеги, которые лежали в других клиниках, сталкивались с вашими специалистами. Они постоянно принимали участие в совместной работе, консультациях, всегда были рядом и помогали, - поблагодарил медиков президент.