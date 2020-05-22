2020-05-22T17:54:40+03:00
Политика

МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона

Рябков сообщил, что Россия продолжит диалог с США, но не на условиях, выдвинутых американской стороной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода ВашингтонаМИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода ВашингтонаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Договор об открытом небе «совершенно не мертв» и он не прекратит свое существование после выхода из него США, в отличие от ситуации с СНВ-3. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по Договору по открытому небу, но не на условиях, выдвинутых США, поскольку для России они категорически неприемлемы.

«Мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне», - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Напомним, американский лидер Дональда Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу 21 мая, обвинив Россию в нарушении условий соглашения. При этом глава Белого дома назвал «хорошими» шансы подписания нового договора с Москвой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Радио «Комсомольская правда» отметила, что этот шаг Вашингтона - не вопрос отношений с Москвой, американская сторона просто сбрасывает с себя ответственность.

Мария Захарова - об отношениях с США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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