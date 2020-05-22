МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода Вашингтона
Договор об открытом небе «совершенно не мертв» и он не прекратит свое существование после выхода из него США, в отличие от ситуации с СНВ-3. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по Договору по открытому небу, но не на условиях, выдвинутых США, поскольку для России они категорически неприемлемы.
«Мы готовы продолжить диалог и договариваться, но именно договариваться, а не принимать к исполнению то, что формулируется в Вашингтоне», - сказал дипломат во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
Напомним, американский лидер Дональда Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу 21 мая, обвинив Россию в нарушении условий соглашения. При этом глава Белого дома назвал «хорошими» шансы подписания нового договора с Москвой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Радио «Комсомольская правда» отметила, что этот шаг Вашингтона - не вопрос отношений с Москвой, американская сторона просто сбрасывает с себя ответственность.
Мария Захарова - об отношениях с США.
ИСТОЧНИК KP.RU