2020-05-22T16:57:04+03:00
Общество

Захарова прокомментировала выход США из договора по открытому небу

Представитель МИД России на Радио "Комсомольская правда" отметила, что этот шаг амерканцев - не вопрос отношений с Россией.
Наталия КУДРЯШОВАЮлия САЛЬНИКОВА
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Мария Захарова Фото: Владимир Гердо, ТАССМария Захарова Фото: Владимир Гердо, ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокоментировла выход США из договора по открытому небу. Напомним, в Белом доме объявили о своем решении, ссылаясь на то, что российская сторона допустила нарушения.

Договор обязывает его участников предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты (инспекции) над своей территорией. По иронии судьбы, именно пролеты над территрией чужой страны и стали основанием для того, чтобы США расторгли соглашение.

Это третий международный договор о разоружении, который прекращает действовать по инициативе США. Сначала американцы расторгли Договор о ПРО, затем Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь приходит черед Договору по открытому небу.

- Теперь их не устраивает договор об открытом небе. Это полномасштабюный документ, который является одной из основ мировой безопасности. 34 государства являются его участниками. Благодаря ему, страны могут облетать территории друг друга в соответствии с определенными квотами,- сказала Захарова.

Она считает, что выход из договора не вопрос отношений с Россией.

- Просто сбрасывают с себя обязательства,- уверена Захарова. - Хочу напомнить о концепции "американской исключительности", озвученной еще администрацией Обамы. Им не нужно ничего, что уравнивает их с другими мировыми игроками

ИСТОЧНИК KP.RU

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