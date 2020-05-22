2020-05-22T20:04:36+03:00
Политика

США назвали условия, на которых вернутся к выполнению Договора по открытому небу

Вашингтон требует отменить ограничения на полеты близ Калининграда и границ с Грузией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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США назвали условия, на которых вернуться к выполнению Договора по открытому небуСША назвали условия, на которых вернуться к выполнению Договора по открытому небуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон могут вернуться к выполнению Договора по открытому небу, если Москва отменит ограничения на полеты близ Калининграда и границ с Грузией. Об этом сообщили в НАТО.

Об этом говорится в заявлении НАТО по итогам экстренного заседания Совета Североатлантического альянса.

В документе страны альянса утверждают, что Москва не выполняет условий соглашения, и призывают «вернуться к полному выполнению этого договора», что, с точки зрения НАТО, позволит сохранить ДОН после одностороннего решения США о выходе.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил выход Вашингтона из Договора по открытому небу 21 мая, обвинив Москву в нарушении условий соглашения. Однако американский лидер назвал «хорошими» шансы подписания нового договора по ограничению вооружений с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что что Россия продолжит диалог с США, но не на условиях, выдвинутых американской стороной, а также отметил, что Договор об открытом небе не прекратит свое существование после выхода из него Вашингтона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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