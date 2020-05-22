2020-05-22T22:31:12+03:00
Общество

Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных

Выплата составит 6 752 рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработныхГосдума в два раза увеличила пособия на детей для безработныхФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 22 мая, в Государственной думе одобрили закон об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных россиян.

Согласно принятому закону выплаты на ребёнка в возрасте до 1,5 лет повысят 1 июня 2020 года. Размер пособия увеличат в два раза, и оно составит 6 752 рублей. При этом выплата будет распространяться на всех детей в семье вне зависимости от очерёдности их рождения. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц.

«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причём они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен до 13 504 рублей - это один из законов в пакете неотложных мер поддержки при пандемии коронавируса.

Напомним, что о необходимости увеличения пособия сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания 11 мая. Российский лидер подчеркнул, что такое пособие получают, как правило, молодые родители, в том числе студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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