Госдума в два раза увеличила пособия на детей для безработных
В пятницу, 22 мая, в Государственной думе одобрили закон об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за детьми для безработных россиян.
Согласно принятому закону выплаты на ребёнка в возрасте до 1,5 лет повысят 1 июня 2020 года. Размер пособия увеличат в два раза, и оно составит 6 752 рублей. При этом выплата будет распространяться на всех детей в семье вне зависимости от очерёдности их рождения. До принятия закона на первого ребенка полагалось 3 375 рублей в месяц.
«Увеличиваются выплаты по детям в возрасте до полутора лет в два раза. Причём они будут осуществляться не только тем, кто потерял работу, а будут выплачиваться повсеместно. Это крайне важное решение», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличен до 13 504 рублей - это один из законов в пакете неотложных мер поддержки при пандемии коронавируса.
Напомним, что о необходимости увеличения пособия сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания 11 мая. Российский лидер подчеркнул, что такое пособие получают, как правило, молодые родители, в том числе студенты.
ИСТОЧНИК KP.RU