В Госдуме одобрили пакет неотложных мер поддержки при пандемии

22 Май 2020 2020-05-22T12:53:41+03:00

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В Госдуме приняли в третьем чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии коронавируса.

Это пакет документов, который включает два направления - поддержка граждан и бизнеса.

Один из законов этого блока предусматривает увеличение размера пособия для тех, кто потерял работу в период декретного отпуска. Раньше мамы, попавшие под сокращение, ликвидацию предприятий, увольнение в связи с истечением срока договора, могли рассчитывать максимум на 6 тысяч рублей. Теперь максимальная сумма пособия 13504 рубля.

Самозанятым предоставят налоговый капитал в размере 1 МРОТ, его можно использовать до 2021 года.

В этот же пакет мер поддержки входит закон, дающий право туристам возвращать деньги за билет на самолет, поезд теплоход, в случае угрозы или возникновения ЧС и при режиме повышенной готовности. С другой стороны, теперь правительство будет определять, как поступить с клиентами турфирм, которые купили путевку, но никуда не полетели из-за режима самоизоляции.

Закон дает право компаниям малого и среднего бизнеса расторгать договоры аренды без возмещения убытков.

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ИСТОЧНИК KP.RU