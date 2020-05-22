2020-05-22T23:04:07+03:00
В мире

Трамп отдаст квартальную зарплату в 100 тыс. долларов на разработку лекарств от коронавируса

Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп принял решение отдать квартальную зарплату в размере 100 тысяч долларов на разработку лекарств от коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса», - рассказала она.

Напомним, накануне глава Белого дома объявил об успехах США в разработке вакцин и методов лечения коронавируса. По его словам, испытания препаратов находятся на «первой и второй фазах», то есть испытания препаратов начались на небольшой группе людей.

При этом Вашингтон заявил о своём намерении не принимать положение резолюции ВОЗ, по которому бедным странам будет предоставлен доступ к вакцине от коронавируса и медицинской помощи без приобретения соответствующего патента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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