Трамп отдаст квартальную зарплату в 100 тыс. долларов на разработку лекарств от коронавируса
Президент США Дональд Трамп принял решение отдать квартальную зарплату в размере 100 тысяч долларов на разработку лекарств от коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
«Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса», - рассказала она.
Напомним, накануне глава Белого дома объявил об успехах США в разработке вакцин и методов лечения коронавируса. По его словам, испытания препаратов находятся на «первой и второй фазах», то есть испытания препаратов начались на небольшой группе людей.
При этом Вашингтон заявил о своём намерении не принимать положение резолюции ВОЗ, по которому бедным странам будет предоставлен доступ к вакцине от коронавируса и медицинской помощи без приобретения соответствующего патента.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»