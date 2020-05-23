2020-05-23T01:27:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чечне прокомментировали сообщения о коронавирусе у Кадырова

Не вся информация соответствуют действительности, считает спикер парламента республики
Юлия КЕКОВА
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Рамзан КадыровРамзан КадыровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Информация о возможном заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусной инфекцией не соответствуют действительности. Такое заявление сделал руководитель оперштаба по борьбе с covid-19 Магомед Даудов.

- Сейчас ходят разные слухи, что только не говорят... Я могу заявить, что глава нашей республики Рамзан Кадыров полностью здоров, а то, что пишут и говорят о нем - это все неправда, - сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.

Ранее сайт kp.ru писал, что первая информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заболел коронавирусом и был доставлен в столицу появились в информагенствах со ссылкой на медицинские источники еще 21 мая.

На следующий день многие паблики и группы в социальных сетях написали, что якобы состоянии чеченского лидера резко и сильно ухудшилось.

Напомним, несколько недель назад Кадыров навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, у которого врачи подтвердили диагноз коронавирусной инфекции.

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По одним данным, главу Чечни сейчас спасают московские врачи. По другим - у него нет проблем со здоровьем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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