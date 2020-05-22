2020-05-22T22:36:27+03:00
Политика

"70% легких поражены?": источники дают противоречивые сведения о состоянии Кадырова

По одним данным, главу Чечни сейчас спасают московские врачи. По другим - у него нет проблем со здоровьем
Василиса НИКОЛАЕВА
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Рамзан Кадыров.Рамзан Кадыров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые новости о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров заболел коронавирусом и был срочно доставлен в столицу появились в информагенствах со ссылкой на медицинские источники еще 21 мая. А уже на следующий день паблики в социальных сетях написали, что состоянии чеченского лидера сильно ухудшилось.

Одни из источников kp.ru в Чеченской Республике эту информацию подтвердил, уточнив, что у Рамзана может быть поражено 70% легких. По медицинским протоколам КТ-3, это тяжелое течение коронавирусной инфекции. В таком же состоянии находится отец Хабиба Нурмагомедова. Его тоже спасают столичные врачи.

Тем временем официальные источники не подтверждают заболевания Кадырова. А руководитель футбольного клуба «Ахмад» Ахмед Айдамиров заявил, что глава Чечни не испытывает проблем со здоровьем и «дай Бог руководит и будет руководить нами долгие годы».

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев разместил у себя на страничке в Instagram красноречивый пост с видео Кадырова и подпись: «Да продлит срок Всевышний, шеф».

Пост в инстаграме Шамсаила Саралиева.

Пост в инстаграме Шамсаила Саралиева.

Напомним, что две недели назад Рамзан Кадыров навещал в больнице главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. У которого коронавирус был подтверждён. При этом Кадыров был в простом медицинском халате и респираторе. На видео запечатлены кадры, как Рамзан Кадыров и Валид Абдурешидов тепло приветствуют друг-друга дружескими объятиями.

«Комсомольская правда» продолжает следить за известиями о возможной госпитализации главы Чечни. И в любом случае желает ему здоровья.

Рамзан Кадыров навестил главу Урус-Мартановского района Чечни в больнице.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым посетил Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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