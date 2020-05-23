Коалиция США ликвидировала двух главарей террористов в Сирии

23 Май 2020 2020-05-23T03:58:28+03:00

Один из убитых отвечал за приобретение и транспортировку оружия

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Международная антитеррористическая коалиция во главе с США провела в Сирии совместную операцию «Демократических сил Сирии» (ДСС) по ликвидации террористов.

Сообщается, что в результате действий военных были уничтожены два главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ организация), пишет ТАСС.

Двое региональных лидеров террористической группировки - Ахмад Иса Исмаил аз-Зави и Ахмад Абд Мухаммед Хасан аль-Джугайфи - были убиты еще 17 мая, однако заявление оказалось обнародовано только сейчас.

Первый из террористов занимался распространял среди группировки указания своего руководства среди ее членов банды на севере Багдада. Второй же - отвечал за вооружение , приобретал и договаривался о транспортировке оружия.

Ранее сайт kp.ru писал, что в российском регионе были задержаны террористы ИГ, таксовавшие в аэропортах. В свободное от работы время экстремисты вербовали людей для пополнения своих рядов, а также распространяли фальшивые купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU