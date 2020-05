"Ты больной?": Американская телеведущая оскорбила Трампа в прямом эфире

Ведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США "больным" в прямом эфире. Зрители не стали осуждать журналиста за несдержанность.

В США растет недовольство действиями президента в рамках эпидемии. Он дает советы, противоречащие утверждениям врачей, сам отказывается носить маску, хотя этого требует с граждан.

Американская ведущая назвала Трампа "больным".Mika Brzezinski responds to new tweets from the president on Wednesday, May 20. Aired on 05/20/2020.