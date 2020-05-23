2020-05-23T12:10:38+03:00
Общество

Путин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию с учетом расходов пандемии

В правительстве должны будут подготовить предложения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент дал поручения по итогам совещания по вопросам развития энергетикиПрезидент дал поручения по итогам совещания по вопросам развития энергетикиФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин поручил пересмотреть порядок расчета тарифов на электроэнергию на будущий год.

Власти ежегодно устанавливают предельное значение, насколько регионы могут увеличить стоимость коммунальных услуг. Меньше можно, а больше указанного процента повышать тарифы нельзя. Ранее планка была в 4 процента.

Расчет тарифов на электроэнергию на 2021 год должны провести с учетом расходов, вызванных пандемией коронавируса.

- Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии,- сказано в поручении.

Ранее в Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов из-за пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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