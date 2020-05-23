Путин поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию с учетом расходов пандемии
Президент Владимир Путин поручил пересмотреть порядок расчета тарифов на электроэнергию на будущий год.
Власти ежегодно устанавливают предельное значение, насколько регионы могут увеличить стоимость коммунальных услуг. Меньше можно, а больше указанного процента повышать тарифы нельзя. Ранее планка была в 4 процента.
Расчет тарифов на электроэнергию на 2021 год должны провести с учетом расходов, вызванных пандемией коронавируса.
- Обеспечить актуализацию порядка расчета тарифов, имея в виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на потребителей электрической энергии,- сказано в поручении.
Ранее в Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов из-за пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU