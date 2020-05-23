23 Май 2020 2020-05-23T18:40:06+03:00

«Прошу прощения у всех, кого оскорбил»: разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из них признался, что разместил фотографию Гитлера, будучи пьяным

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Два новых фигуранта уголовного дела по факту публикации фотографий нацистов во время онлайн-шествия «Бессмертного полка» раскаялись в содеянном. Это следует из их показаний, опубликованных Следственным комитетом России.

«Раскаиваюсь. Это задумывалась как не очень оригинальная и умная шутка», - сказал следователям задержанный житель Перми Даниил Шестаков, который разместил в ходе акции фото генерала Андрея Власова.

Другой подозреваемый - Мухаммед Эль-Айюби из Казани признался, что разместил на сайте «Банк памяти» фото Адольфа Гитлера будучи пьяным.

«Прошу прощения у всех, кого оскорбил, у ветеранов, организаторов акции», - сказал задержанный.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение провести акцию «Бессмертный полк» в виртуальном формате - любой, желающий почтить память погибших в годы ВОВ, мог присоединиться к «шествию», разместив фото своего героя. Позже выяснилось, что среди снимков оказались портреты лидеров нацистской Германии. По данному факту в Следственный комитет возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

ИСТОЧНИК KP.RU