2020-05-15T17:26:28+03:00
Общество

Следователи вычислили людей, опубликовавших фото нацистов в акции "Бессмертный полк"

Среди них есть иностранцы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В СК вычислили тех, кто разместил снимки нацистовВ СК вычислили тех, кто разместил снимки нацистовФото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

В Следственном комитете установили IP-адреса людей, опубликовавших фото нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Из-за пандемии коронавируса шествие в этом году проходило в виртуальном формате. Каждый мог присоединиться, разместив фото героя Великой Отечественной войны из своей семьи. Среди фото нашли снимки фото лидеров нацистской Германии, в том числе Гитлера и Гиммлера.

Возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

- К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане,- сообщили в пресс-службе СК РФ.

Еще десять подозреваемых проживают в разных регионах России.

То, что, вероятно, предполагалось, как шутка, в СК совершенно иначе расценивают - действия этих 30 человек квалифицируют как "одобрение преступлений нацистского режима".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России появился новый профессиональный праздник: День географа будут отмечать 18 августа
Минпромторг: в России нет дефицита защитных перчаток
Следователи вычислили людей, опубликовавших фото нацистов в акции "Бессмертный полк"
Минобороны завершило строительство 16 медцентров для борьбы с коронавирусом
Британский бренд одежды показал, чем заняты манекены, пока покупателей нет из-за коронавируса
Синоптик рассказал, почему в Москве теперь «особенно хороши» багровые закаты
В Австрии уволили министра культуры, которая назвала концерт Боба Дилана скучным
Мэр Киева сообщил о вспышке коронавируса в интернате для девочек
В ФМБА назвали наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови
Вакцина оксфордских ученых формирует антитела к коронавирусу у обезьян в течение 28 дней
Курс доллара на 16-18 мая 2020: официальные данные ЦБ РФ
Скворцова рассказала, сколько длится инкубационный период коронавируса
В Пензе начали производство дезинфицирующих туннелей
Австрийская принцесса Мария Голицына умерла в 31 год
В ФМБА рассказали, когда лечение коронавируса плазмой может быть опасным
Путин призвал не ссылаться на негативный опыт других стран по борьбе с коронавирусом
Скворцова: в России уменьшается число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Путин: Эпидемию коронавируса мы рано или поздно поборем
Курс евро на 16-18 мая: официальные данные ЦБ РФ
Спрос на маски взлетел в 1,9 раза после объявления в Москве масочного режима
Попова: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется