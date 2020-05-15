Следователи вычислили людей, опубликовавших фото нацистов в акции "Бессмертный полк"

15 Май 2020 2020-05-15T17:26:28+03:00

В СК вычислили тех, кто разместил снимки нацистов Фото: Иван ПЕТРОВ

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В Следственном комитете установили IP-адреса людей, опубликовавших фото нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк". Из-за пандемии коронавируса шествие в этом году проходило в виртуальном формате. Каждый мог присоединиться, разместив фото героя Великой Отечественной войны из своей семьи. Среди фото нашли снимки фото лидеров нацистской Германии, в том числе Гитлера и Гиммлера.

Возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

- К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане,- сообщили в пресс-службе СК РФ.

Еще десять подозреваемых проживают в разных регионах России.

То, что, вероятно, предполагалось, как шутка, в СК совершенно иначе расценивают - действия этих 30 человек квалифицируют как "одобрение преступлений нацистского режима".

ИСТОЧНИК KP.RU