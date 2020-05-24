Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 мая 2020 года составило 161 397 человек

24 Май 2020 2020-05-23T19:30:33+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 24 мая 2020 года

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Последние данные о числе заболевших коронавирусом москвичей по состоянию на 24 мая сообщили в оперативном штабе. Всего с начала пандемии в столице России выявлено 161 391 случай заражения COVID-19.

- Выздоровели 47413 человек, умерли 1934, - сообщили в оперативном штабе.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 3190 москвичей. Это на 202 случая больше, чем днем ранее. В целом же в течение недели отмечалось снижение количества заболевших. При этом, если посмотреть на график, то видно, что число выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек, - сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, режим самоизоляции в Москве нужно соблюдать до 31 мая. Кроме того, в столице продолжает работать система цифровых пропусков и перчаточно-масочный режим. Но послабления карантина тоже есть. Так, с 25 мая в столице возобновят работу 88 центров «Мои документы» и начнет работать каршеринг. Правда, пока взять машину в аренду можно на срок не менее пяти суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU