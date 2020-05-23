Как я победила тяжелую форму коронавируса: «Чувствуешь адскую боль во всем теле, но плачешь от счастья, ведь можешь дышать!»

Таких пациентов как Ирина Шаварина медики называют невезучими. У них, болезнь протекает в тяжелой форме. Насколько коварен бывает коронавирус, Ирина, косметолог из Москвы, даже предположить не могла. С первого дня болезни она вела дневник и подробно записывала все симптомы.

29 апреля

Первые симптомы появились под маскировкой обычной простуды: сопли, слабость, ломота. Лечить стала как знаю, как умею: противовирусные, ингаляции, жаропонижающие порошки и народные методы: молоко с мёдом и даже собачьим жиром натирались. Была уверена, что это простое ОРВИ. Накануне я вернулась из Питера, где несколько дней провела с друзьями.

1 мая

Сопли потекли рекой и была слабость такая, как будто я перепахала все поля в ближайшем Подмосковье. Пропал вкус и запах всего чего можно. Температура 37-38.

2 мая

Я уже не могу самостоятельно встать с кровати. Болит все тело, особенно коленные и локтевые суставы. Ноги отекли. Появился кашель и одышка. Температура 37-38.

3 мая

Прибавилась страшная жажда. Хочется выпить бочку воды, а сил совсем нет.

4 мая

Начался сильный кашель, который доходит до рвоты. Плюс отдышка и голова словно перестала работать. Я говорю очень медленно. Поняла, что пора звонить врачам в поликлинику. В 13.30 пришла молодая доктор, которая выписала мне 14-дневный карантин и дала арбидол. Легкие не прослушала, давление не померила, про температуру я сама сказала, что 37-38. Она взяла мазок на коронавирус и открыла больничный.

В 21:00 у меня уже не было сил вставать, речь была как с озвучки смешных мультиков, температура 38. Я решила вызвать скорую. Диспетчера очень насторожила моя речь и в 23:00 у моей постели уже стояла прекрасная врач неотложной помощи города Москвы, которая сделала все манипуляции. Она сразу сказала, что это коронавирус и мы поехали на КТ легких.

В 23.00 прибыли в 36 поликлинику в Марьино. Мне сделали КТ – поражение обоих легких 50%. Сказали ждать. Силы теряла с каждой секундой. Помню, что захотела в туалет и все! Я отключилась. Очнулась уже на кислороде в палате ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» имени Семашко» что в Люблино.

5 мая

Проснулась от того, что надо мной стоят врачи в белых одеяниях как космонавты: проверяют давление, делают сатурацию, измеряют температуру. Самые страшный дни с 4 по 6 мая. Что чувствуешь? Ты задыхаешься, не можешь говорить, так как у тебя болят легкие и появляется страшная отдышка, боли в грудной клетке, головная боль такая, что кетанал и кетарол - это просто ерунда: не помогают. Плюс боли в глазных яблоках, невозможно ими двигать. И, конечно, бешеный страх смерти и паника. Я рыдала в трубку своей семье. Я реально думала, что я умираю и мне было так страшно, что я ещё столько не увидела, не узнала, не сделала…

7 мая

Проснулась. Головная боль была очень сильная, но я плакала от счастья, что я не задыхаюсь, что я живая, хоть и с положительным мазком на коронавирус.

14 мая

Второе КТ показало 40% поражения легких, УЗИ показало увеличение печени и всех органов брюшной полости. ЭКГ показало мою тревожность, но это в порядке вещей, так как после того что со мной было - это, так сказать, ерунда.

Вен у меня практически не видно. Всей больницей их искали, реанимация даже колдовала, но вердикт был у всех один: «Шаварина, у вас уже организм устал, вам домой нужно, динамика становиться положительной». Выдыхаю!

19 мая

Как я этого ждала. Пришли врачи с выпиской. Сказали: «поздравляем, вы большая молодец, самая лучшая динамика на отделение». Знаете, это как получить пятерку по самому сложному экзамену в жизни. Глаза врачей полны искренней радости, что они спасли ещё одну кому-то нужную жизнь. Не ругайте медиков, не ругайте государство, Здравоохранение не было готово к такому, врачи из всех сил стараются. Это дорогого стоит!

Моя соседка по палате умерла в день моей выписки. Ей было 47 лет, ее организм не справился.

Ну а мне и теперь предстоит 14-дневный карантин уже в домашних условиях. А дальше реабилитация 1-2 месяца.

ЧЕМ ЛЕЧИЛИ?

Медицинский персонал с зелёной наклейкой на комбинезоне - это медицинские сестры и братья. Они приносили таблетки в пеналах на утро обед и вечер: антибиотики, противомалярийные, отхаркивающие и антигистаминные препараты. Также в течение дня кололи в живот препарат Клексан - он препятствует образованию тромбов.

Люди с красной наклейкой на комбинезонах - это врачи. Они по 3-4 раза в день заходят к тебе и проверяют твоё состояние, все записывают. Также мне делали электростимуляцию легких и постоянно просили лежать на животе и висеть на кислороде по 16 часов каждый день до 14 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780767" frameborder="0"></iframe> Москвичка рассказала, как вылечилась от тяжелой формы коронавируса.

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