Стал известен период заразности носителей коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T20:02:22+03:00

Эксперты рассказали через сколько дней после появления симптомов болезни пациент перестает быть заразным

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Больные коронавирусной инфекцией перестают быть заразными через одиннадцать дней после появления первых симптомов заболевания. Об этом сообщили сингапурские ученые.

Как сообщают РИА Новости, эксперты выяснили, что анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие COVID-19, однако после 11 дней наступает период, когда инфекция уже не опасна.

Однако, существуют исключения. По словам главы Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лэо И Синя, такими исключениями являются онкологические больные, которые проходят химиотерапию, а также те, кто принимает специальные препараты после пересадки органов.

Напомним, за минувшие сутки в стране выявили 9 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 966 заболевших (42,0%) не имеют клинических проявлений болезни. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 335 882 инфицированных в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU