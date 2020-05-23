2020-05-23T11:15:54+03:00
Общество

В России за сутки от коронавируса умерли 139 человек

За все время в стране от инфекции погибли 3388 зараженных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Смертность от коронавируса в мае будет выше, чем в предыдущие месяцыСмертность от коронавируса в мае будет выше, чем в предыдущие месяцыФото: REUTERS
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В России от коронавируса умерли за сутки 139 человек - такие данные на 23 мая приводит оперштаб. Общее число погибших от новой инфекции достигло 3388 человек.

Снижается при этом число зараженных - Россия вышла на плато, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Каждый регион имеет право самостоятельно снимать ограничения в зависимости от эпидситуации.

Страна раньше была на третьем месте в мире по числу инфицированных, теперь Россия опустилась на второе место. В лидерах США и Бразилия, где инфекция набирает обороты - только за сутки в латинской стране вирус нашли у 20 тысяч человек.

Ученые из Центра Гамалеи летом приступят к тестированию вакцины от коронавиурса на людях. Осенью препарат может быть готов. Исследователи настолько уверены в эффективности своей разработки, что стали первыми, кто проверил на себе действие вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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