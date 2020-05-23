2020-05-23T22:16:36+03:00
Происшествия

Назвали предварительную версию смерти украинского депутата

Тело Давиденко нашли в его собственном офисе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали предварительную версию смерти украинского депутатаНазвали предварительную версию смерти украинского депутатаФото: Facebook
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По предварительной версии Следствия, найденный мертвый в собственном офисе депутат Верховной Рады от группы «Доверие» Валерий Давиденко покончил с собой. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Предварительная версия – самоубийство», - заявил советник главы МВД и уточнил, что на месте происшествия работает оперативная группа киевской полиции, а также там находятся лично глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Информацию о гибели парламентария ранее подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. «Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, был найдено тело народного депутата Валерия Давыденко», - сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, о смерти пиитика стало известно в субботу, 23 мая. Тело мертвого депутата нашла уборщица его офиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Назвали предварительную версию смерти украинского депутата
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