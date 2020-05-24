«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня

24 Май 2020 2020-05-24T00:59:03+03:00

Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане объявили о прекращении огня на три дня Фото: REUTERS

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Боевики исламистского движения «Талибан»* в Афганистане, в субботу, 23 мая, объявили о трехдневном режиме прекращения огня по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам.

Такое решение талибов* поддержал президент страны Ашраф Гани, сообщает телеканал TOLO News. В заявлении афганского лидера говорится, что он «приветствует объявление о прекращении огня «Талибаном»*. Ашраф Гани сообщил, что правительство Афганистана со своей стороны приняло решение продлить предложение мира, а также что он поручил Национальной службе безопасности «соблюдать трехдневный режим перемирия и обороняться только в случае нападения».

Эту новость на своей странице в Twitter прокомментировал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что «приветствует решение заявления правительства Афганистан и «Талибана»* о трехдневном прекращении огня в связи с праздником Ураза-байрам.

«Все стороны должны воспользоваться этой возможностью для мира на благо всех афганцев», - добавил Столтенберг, подчеркнув, что НАТО по-прежнему привержено безопасности в Афганистане.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU