В США считают, что талибы* не собираются соблюдать мирное соглашение

7 Март 2020 2020-03-07T07:02:06+03:00

В США считают, что группировка «Талибан»* не намерена выполнять соглашение с Вашингтоном Фото: REUTERS

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Данные американской разведки «уюедительно» свидетельствуют о том, что боевики исламистского движения «Талибан»* не собираются выполнять условия заключенного с Соединенными Штатами мирного соглашения, передает телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники в Вашингтоне.

Один из собеседников канала, в частности, заявил, что, судя по разведданным, у талибов* «нет ни единого намерения соблюдать соглашение». Он добавил, что донесения американской разведки совпадают с высказываниями источников «Талибана»* в Пакистане, заявлявшими, что сделка с американцами – только повод для вывода войск США из Афганистана, после чего талибы* якобы собираются нанести удар по «поддерживаемому США афганскому правительству».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после подписания мирного соглашения в Катаре президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется «немедленно», а если исламисты не станут соблюдать договоренности, то Штаты вернут в эту страну своих солдат.

* «Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ИСТОЧНИК KP.RU