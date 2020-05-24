2020-05-24T08:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса

В воскресном номере появились имена тысячи погибших из-за болезни американцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Американская газета опубликовала на первой полосе список умерших от коронавирусаАмериканская газета опубликовала на первой полосе список умерших от коронавирусаФото: REUTERS
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Американская газета The New York Times в своем воскресном номере опубликовала имена тысячи умерших из-за коронавирусной инфекции американцев с краткими некрологами.

- Вместо статей и фотографий в это воскресенье на первой полосе просто список. Длинные печальный список людей, которые погибли из-за пандемии, - отметила редакция издания.

Публикация, по их словам, приурочена к тому, что на территории Соединенных Штатов количество погибших от коронавируса в скором времени должно достичь 100 тысяч человек.

- Список, который вы видите, - это всего лишь один процент от общего количества жертв вируса в стране, - подчеркнули в газете.

Первая полоса воскресного номера газеты The New York Times со списком умерших от коронавируса

Первая полоса воскресного номера газеты The New York Times со списком умерших от коронавируса

Для составления списка журналисты The New York Times изучили сотни газет в разных американских городах. Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, "запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни", а также указали, в каком возрасте и в каком городе умер человек.

- Я хотел, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть на это и понять, какую утрату мы понесли, - заметил один из редакторов издания Марк Лейси.

На сегодняшний день по данным Университета Джонса Хопкинса в США медики зафиксировали более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество жертв заболевания в стране уже свыше 97 тысяч человек.

В Центральном парке Нью-Йорка открылся полевой госпиталь скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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