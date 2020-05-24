New York Times опубликовала на первой полосе список умерших от коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T08:14:41+03:00

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Американская газета The New York Times в своем воскресном номере опубликовала имена тысячи умерших из-за коронавирусной инфекции американцев с краткими некрологами.

- Вместо статей и фотографий в это воскресенье на первой полосе просто список. Длинные печальный список людей, которые погибли из-за пандемии, - отметила редакция издания.

Публикация, по их словам, приурочена к тому, что на территории Соединенных Штатов количество погибших от коронавируса в скором времени должно достичь 100 тысяч человек.

- Список, который вы видите, - это всего лишь один процент от общего количества жертв вируса в стране, - подчеркнули в газете.

Первая полоса воскресного номера газеты The New York Times со списком умерших от коронавируса

Для составления списка журналисты The New York Times изучили сотни газет в разных американских городах. Журналисты взяли из напечатанных некрологов по одной фразе, "запечатлевшей неповторимость каждой потерянной жизни", а также указали, в каком возрасте и в каком городе умер человек.

- Я хотел, чтобы через 100 лет люди могли посмотреть на это и понять, какую утрату мы понесли, - заметил один из редакторов издания Марк Лейси.

На сегодняшний день по данным Университета Джонса Хопкинса в США медики зафиксировали более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество жертв заболевания в стране уже свыше 97 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU