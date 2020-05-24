2020-05-24T09:21:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемии

Дотации получат 56 субъектов России
Ксения АНУФРИЕВА
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Правительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемииПравительство выделило 100 миллиардов рублей на поддержку регионов из-за пандемииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Регионы России получат дотации в размере 100 миллиардов рублей. Деньги должны компенсировать снижение доходов региональных бюджетом, отмечается в соответствующем распоряжении главы кабинета министров Михаила Мишустина.

- Средства выделены по поручению президента России. Их направят в 56 регионов Российской Федерации, налоговые и неналоговые поступления которых в начале мая этого года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотаций для каждого из субъектов будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Данная мера поддержки должна способствовать обеспечению баланса консолидированного бюджета регионов в тяжелой экономической и эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, эксперт назвал регионы России, которые уже прошли пик заболеваемости коронавирусом. Он также обозначил, когда данного показателя достигнут остальные субъекты государства, и какие меры необходимо предпринять, что прирост новых случаев заражения начала снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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