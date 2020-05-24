2020-05-24T07:18:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

Эксперт рассказал, когда субъекты страны преодолеют пик заболеваемости инфекцией
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы РоссииНазваны преодолевшие пик коронавируса регионы РоссииФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Москва и Подмосковье являются в настоящее время единственными российскими регионами, где уже пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. В других субъектах данные показатель будет достигнут в течение ближайших недель, рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- Пик пройден только в Москве и Подмосковье, поскольку там с конца прошлого месяца значительно увеличилось количество тестов для диагностики. Это привело к тому, что выросло число зараженных, но, с другой стороны, были выявлены и изолированы инфицированные на самых ранних стадиях заболевания. Поэтому пик заболеваемости в данных регионах наступил раньше, сейчас показатели идут на спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения инфекции, - сказал кандидат экономическим наук РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что резкий спад заболеваемости наблюдается только в столице России, а другие субъекты страны смогут достичь пика только через одну-две недели. В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, за которым последует плавное с долгое снижение количества новых зараженных. Снижение показателей, по данным эксперта, может продлиться до конца лета.

- Думаю, не следует ожидать, что коронавирус исчезнет совсем – возможно только его ослабление. Он станет для нас обыденностью, - заявил Тавадян.

Он так же отметил, что меры самоизоляции эффективны, если их соблюдают 90 процентов людей. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Совсем другая картина по коронавируса наблюдалась бы в России, если бы страна пошла по китайскому сценарию карантинных мер, то есть его соблюдали бы более 80 процентов населения, но в России количество людей на карантине заметно меньше.

- Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Эту же схемы нужно использоваться другим регионам: наращивать количество тестов, выявлять болезнь на ранних или бессимптомных стадиях и изолировать зараженных, - сказал ученый.

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян подчеркнул, что не исключена вторая волна коронавируса, которая уже не будет такое неожиданной драматичной, как первое столкновение с болезнью. Недавно об этом предупреждал президент России Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения назвал условие, при котором распространение коронавирусной инфекции в стране остановится. По его словам обеспечить данный показатель может только массовая вакцинация населения.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российское посольство призвало Bloomberg извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года составило 47413 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 мая 2020: нарушители карантина пойдут мыть полы в больницы
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 мая 2020 года составило 32 653 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 мая 2020: в эпидемии "виновата Бузова", а в Москве появилась карта иммунитета к COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 мая 2020 года составило 161 397 человек
В МИД России ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Младшая сестра Ким Кардашьян показала свой новый образ
В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России
Ученый рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Оксфорде
Синоптик рассказал, когда в центральной России откроется купальный сезон
Вирусолог раскрыл, при каком условии не будет второй волны коронавируса
Ким Чен Ын впервые появился на публике с 1 мая
Синоптики назвали аномальными майские холода в Москве
Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою вину
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
В Ингушетии произошло землетрясение
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году