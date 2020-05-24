Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России

24 Май 2020 2020-05-24T07:18:03+03:00

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Москва и Подмосковье являются в настоящее время единственными российскими регионами, где уже пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. В других субъектах данные показатель будет достигнут в течение ближайших недель, рассказал эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

- Пик пройден только в Москве и Подмосковье, поскольку там с конца прошлого месяца значительно увеличилось количество тестов для диагностики. Это привело к тому, что выросло число зараженных, но, с другой стороны, были выявлены и изолированы инфицированные на самых ранних стадиях заболевания. Поэтому пик заболеваемости в данных регионах наступил раньше, сейчас показатели идут на спад. Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения инфекции, - сказал кандидат экономическим наук РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что резкий спад заболеваемости наблюдается только в столице России, а другие субъекты страны смогут достичь пика только через одну-две недели. В Северо-Западном федеральном округе, в частности, в Санкт-Петербурге, а также в Северо-Кавказском федеральном округе будет долгое плато, за которым последует плавное с долгое снижение количества новых зараженных. Снижение показателей, по данным эксперта, может продлиться до конца лета.

- Думаю, не следует ожидать, что коронавирус исчезнет совсем – возможно только его ослабление. Он станет для нас обыденностью, - заявил Тавадян.

Он так же отметил, что меры самоизоляции эффективны, если их соблюдают 90 процентов людей. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Совсем другая картина по коронавируса наблюдалась бы в России, если бы страна пошла по китайскому сценарию карантинных мер, то есть его соблюдали бы более 80 процентов населения, но в России количество людей на карантине заметно меньше.

- Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Эту же схемы нужно использоваться другим регионам: наращивать количество тестов, выявлять болезнь на ранних или бессимптомных стадиях и изолировать зараженных, - сказал ученый.

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян подчеркнул, что не исключена вторая волна коронавируса, которая уже не будет такое неожиданной драматичной, как первое столкновение с болезнью. Недавно об этом предупреждал президент России Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения назвал условие, при котором распространение коронавирусной инфекции в стране остановится. По его словам обеспечить данный показатель может только массовая вакцинация населения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU